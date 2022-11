Hauts-de-Seine : ma municipalité de Meudon prévoit d’utiliser la géothermie pour le chauffage d’un tiers de sa population

La commune de Meudon (Hauts-de-Seine) compte raccorder le quartier de Meudon-la-Forêt à un système de chauffage utilisant la géothermie. Il s’agit d’un projet mis en œuvre par la commune, en collaboration avec la société Engie, fournisseur d’électricité verte. Ce partenariat a abouti à la création de la société GéoMeudon. Celle-ci gérera le réseau de chaleur géothermique pour une durée de vingt-huit ans. Le début des travaux est prévu en 2023

À compter de la mise en service de la centrale en 2026, la géothermie, appuyée par une pompe à chaleur, fournira une puissance énergétique d’environ 15 MW. Le nouveau système récupérera la chaleur des nappes d’eau souterraines grâce à deux drains. Ce procédé est plus écologique et économique que le gaz. L’objectif du projet est d’alimenter en énergies renouvelables à plus de 80 % le réseau de chaleur.

Plus de 37 millions d’euros seront investis dans ce programme d’installation géothermique. Engie et la commune de Meudon participent au financement de la construction.