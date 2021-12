Hauts-de-Seine : le tunnelier Laurence est arrivé à Clamart

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Grand Paris Express Supprimer Valider Valider

Les travaux concernant le huitième tunnel de la ligne 15 sud du Grand Paris Express sont achevés.

Le chantier du huitième tunnel de la ligne 15 sud du futur métro du Grand Paris a été lancé en décembre 2019. Ce tunnel part du Puits Île de Monsieur, à Sèvres (Hauts-de-Seine), et parcourt 4,2 km pour rejoindre la future gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart.

Après un an et demi de travaux, le projet est arrivé à son terme. Sa réalisation a nécessité le déploiement d’un tunnelier baptisé « Laurence ». Fabriqué par l’entreprise Herrenknecht, celui-ci pèse 1 700 tonnes, et mesure environ 10 m de diamètre et 109 m de long. Pour creuser le futur tunnel, cette machine est passée deux fois sous la Seine et a évacué près de 33 000 m3 de terre. Elle a traversé deux gares et trois ouvrages de service. Le coulage du béton dans le tunnel interviendra au cours du premier trimestre 2022 pour installer les futures voies de la ligne 15 sud.

Notons que trois autres tunneliers de la ligne 15 sud du Grand Paris Express finiront bientôt leur parcours. Enfin, rappelons que la ligne 15 sud comprendra à terme 16 gares réparties dans 33 communes de 4 départements, pour un total de 33 km de métro automatique entre la commune de Pont-de-Sèvres et la gare de Noisy-Champs (Seine-Saint-Denis).