Hauts-de-Seine : le quartier Petit-Colombes entamera sa métamorphose en 2023

Le projet de rénovation du quartier Petit-Colombes portera sur différents travaux, dont l’aménagement de plusieurs espaces verts et la construction de nouveaux logements.

Après plusieurs mois d’études et de discussions avec les habitants, la municipalité de Colombes (Hauts-de-Seine) a présenté le projet de rénovation du quartier Petit-Colombes, le 15 mars 2022. Le début des travaux est attendu en 2023, pour une livraison d’ici à l’horizon 2030.

Ce projet d’envergure a pour but d’améliorer le cadre et le confort de vie des habitants. Il prévoit ainsi de détruire la tour de la cité Total qui compte environ 200 logements sociaux, afin d’y aménager une serre, des espaces verts et des terrains de sport.

L’opération portera, par ailleurs, sur la réhabilitation de 154 logements sur la rue de Metz et 79 autres au niveau du boulevard Charles-de-Gaulle. En plus des habitations rénovées, 55 logements vont être construits afin de remplacer les appartements démolis. Ces nouveaux logements seront installés en lieu et place du pôle médical qui sera détruit, puis reconstruit à quelques mètres de son emplacement actuel.

Aussi, le projet entend reconstruire l’école Buffon et végétaliser le boulevard Charles-de-Gaulle. S’y ajouteront la démolition partielle des grands ensembles situés de part et d’autre du boulevard, et l’ouverture du quartier sur la rue de Champy.