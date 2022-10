Hauts-de-Seine : le gymnase Jules-Verne complètement rénové à Châtenay-Malabry

Le gymnase Jules-Verne à Châtenay-Malabry, dans le département des Hauts-de-Seine, a fait l’objet d’un grand chantier de rénovation. L’équipement remis à neuf a été inauguré le 1er octobre 2022 en présence de Georges Siffredi, le président du Département, de Carl Segaud, le maire de Châtenay-Malabry, et de Michel Godard, le directeur du CREPS Ile-de-France situé à Châtenay-Malabry.

Ce programme de rénovation vise à offrir une infrastructure de qualité à la population locale et un meilleur confort aux usagers. Le nouveau gymnase est plus fonctionnel et la pratique sportive devrait être plus confortable.

Le chantier, lancé en 2021, a permis de rénover l’isolation thermique du gymnase. La Ville a également procédé à la rénovation de la salle omnisport et des vestiaires. Par ailleurs, une amélioration de l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite a également été réalisée. Ces travaux ont été financés par la ville de Châtenay-Malabry. Le département des Hauts-de-Seine a également apporté sa contribution à ce projet en investissant la somme de 1 million d’euros.