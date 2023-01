Hauts-de-Seine : le groupe scolaire Rabelais à Montrouge commence sa rénovation

Le chantier de rénovation du groupe scolaire Rabelais à Montrouge (Hauts-de-Seine) a commencé début janvier 2023. Il se poursuivra jusqu’en août 2024. Rappelons que cet établissement scolaire, labellisé « Génération 2024 » par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a été construit il y a plus de cent ans. Il accueille à ce jour quelque 520 élèves.

La réhabilitation porte, entre autres, sur la réfection de deux réfectoires et l’agrandissement d’une troisième salle de restauration. Elle inclut également la rénovation et l’extension du centre de loisirs qui accueillera deux cuisines pédagogiques. Des travaux vont aussi être menés sur l’isolation, la toiture et l’acoustique des bâtiments. S’y ajoutent la modernisation des sanitaires et la végétalisation de la cour de récréation avec la mise en place d’une agriculture urbaine. Tous les bâtiments seront équipés de pompes à chaleur, d’un nouveau système de ventilation et de radiateurs numériques. Le gymnase, lui aussi, fera l’objet d’une réfection entre août 2024 et janvier 2025.

Le montant nécessaire à la rénovation du groupe scolaire Rabelais s’élève à plus de 8 millions d’euros. Le but de ce chantier est de faire de cette école un bâtiment doté d’une haute performance énergétique et vertueuse.