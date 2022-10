Hauts-de-Seine : le Département présente les 16 projets exemplaires en matière d’innovation urbaine.

Le quatrième prix interdépartemental de l’innovation urbaine s’est tenu le 12 octobre 2022 à Port-Marly (Yvelines). Cette distinction entre dans le cadre de l’Innovation programmatique et fonctionnelle des communes dans les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Elle récompense les projets qui proposent des équipements et des fonctions urbaines ajustés aux évolutions économiques, sociales et aux usages de la ville.

À Puteaux (Hauts-de-Seine), le groupe scolaire des Bergères a été récompensé par un trophée aux couleurs des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Au-delà des outils classiques comme les tablettes numériques interactives, sept nouveautés favorisant l’apprentissage ont démarqué le projet de l’école des Bergères.

Sur le plan environnemental et paysager, un autre projet visant à réaménager en intégralité la place Jean-Zay, à Levallois-Perret, a également été retenu. Il concerne l’aménagement des espaces verts et le nivellement du sol afin de rendre la place accessible aux personnes à mobilité réduite.

Concernant les nouvelles attentes des habitants, d’autres projets apportant des solutions innovantes ont été sélectionnés. À Clichy-la-Garenne, l’aménagement du futur complexe sportif et culturel de l’écoquartier du Bac d’Asnières figure parmi ces initiatives. Cet équipement fera l’objet de travaux de rénovation pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions.