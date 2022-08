Hauts-de-Seine : le chantier de modernisation du bureau de poste d’Asnières Hôtel de Ville prendra fin en décembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rénovation Supprimer Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Valider Valider

En raison des travaux, le bureau de poste d’Asnières Hôtel de Ville dans les Hauts-de-Seine ouvre partiellement.

À Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), les travaux au sein du bureau de poste d’Asnières Hôtel de Ville se poursuivront jusqu’à mi-décembre 2022. Le chantier porte sur la réhabilitation et la modernisation du bâtiment Art déco de 1936. Il a pour objectif d’améliorer l’accueil des clients, avec notamment des équipements modernes et un aménagement entièrement repensé, du sol à l’éclairage en passant par le mobilier. L’opération inclut aussi la restauration de la façade afin de rehausser le charme de l’édifice et de lui redonner son lustre d’antan. S’ensuivra la mise en place d’une « étape numérique », un espace connecté, accessible au grand public, dédié à la formation et à l’apprentissage des outils et des usages numériques.

Jusqu’à la mi-décembre, le bureau de poste ne sera ouvert que partiellement. Les clients pourront ainsi effectuer leurs opérations d’envoi de colis et de courrier dans un local aménagé à l’arrière du bâtiment. L’entrée se fera depuis la rue Auguste-Mayet.