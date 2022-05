Hauts-de-Seine : la requalification de la RD920 entre Bourg-la-Reine et Antony touche à sa fin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Transformé en boulevard, le dernier tronçon de la RD920 à Bourg-la-Reine vient d’être livré.

La requalification de la partie sud de la RD920, reliant les communes de Bourg-la-Reine, de Sceaux et d’Antony (Hauts-de-Seine), est désormais terminée. Le dernier tronçon de 600 mètres, compris entre la rue de Fontenay et la place de la Libération, a été inauguré le jeudi 21 avril 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Georges Siffredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, de Patrick Donath, maire de Bourg-la-Reine, et de Philipe Laurent, maire de Sceaux.

Un investissement de plus de 50 millions d’euros et onze ans de travaux ont été nécessaires à la transformation de la section en boulevard. Ainsi, la chaussée a été réduite à deux files par sens. Les carrefours à feux ont aussi été réaménagés et l’éclairage a été renouvelé. À cela s’ajoutent des voies cyclables et des cheminements élargis accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin d’améliorer le cadre de vie, une attention particulière a été portée sur les opérations de végétalisation.

Pour l’avenir, le département des Hauts-de-Seine prévoit le réaménagement de la partie nord de la RD920, qui s’étend de Bourg-la-Reine à Paris, soit environ quatre kilomètres de voie.