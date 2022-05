Hauts-de-Seine : la piscine de Colombes se rénove pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Près de 25 millions d’euros sont alloués au projet de réhabilitation et de modernisation de la piscine de Colombes dans les Hauts-de-Seine.

La piscine municipale de Colombes (Hauts-de-Seine), construite en 1960, commence sa métamorphose en ce mois de mai 2022. Ce complexe sportif, devenu vétuste, se transformera en 2024 en un centre aquatique olympique. À l’issue du chantier, il servira de lieu d’entraînement pour les équipes de natation synchronisée, pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024.

Le site, rénové et modernisé, se dotera d’un bassin nordique de 375 m², d’un club-house, de salles de réunion, de salles de musculation et d’équipements ludiques pour les familles. Il comprendra, entre autres, une pataugeoire, une plaine de jeux avec jets d’eau, deux toboggans et un pentagliss. Le projet entend, en outre, rendre le petit bassin accessible aux personnes à mobilité réduite, via une pente douce. Il est aussi prévu de réhabiliter le bassin de 50 mètres.

Le coût global de cette opération s’élève à 28,8 millions d’euros, financés à hauteur de 24,5 millions d’euros par la Ville de Colombes et de 2,3 millions d’euros par la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo). La Métropole du Grand Paris (MGP) contribue également au financement à hauteur de 2 millions d’euros.

La livraison du chantier est prévue en juin 2024. L’infrastructure sera immédiatement remise au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) Paris 2024. Une fois les Jeux clôturés, la commune reprendra le centre et l’ouvrira au public et aux écoles.