Hauts-de-Seine : la nouvelle résidence étudiante Hortense Wild inaugurée à Châtillo

À Châtillon, dans le département des Hauts-de-Seine, la maison étudiante Hortense Wild appartenant à Hauts-de-Seine Habitat a été inaugurée le 8 juin 2023. Damien Vanoverschelde, le directeur général de Hauts-de-Seine Habitat, et Nadège Azzaz, la maire de la ville, ont assisté à la cérémonie.

Situé sur l’avenue de Verdun et le boulevard de Vanves, à proximité du pôle universitaire de Paris, ce complexe ouvrira ses portes en septembre prochain. Cet aménagement devrait permettre de combler le déficit et de diversifier l'offre de logements au sein de la commune et des villes avoisinantes.

Cette infrastructure compte plus de 160 habitations et dispose d'une vingtaine de places de stationnement en sous-sol. La façade du bâtiment est ornée d'une immense fresque réalisée par l'artiste Polar. Notons que la gestion de ces logements sociaux a été confiée à la résidence sociale Fac-Habitat.