Hauts-de-Seine : la ligne L est en travaux

Des travaux sont en cours sur la ligne L, dans le département des Hauts-de-Seine, jusqu’au 4 décembre 2021.

Afin d’améliorer le confort des usagers, SNCF Réseau effectue des travaux sur la ligne L, entre la gare d’Asnières-sur-Seine et celle des Vallées à Bois-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce chantier, chiffré à 10 M€, consiste à renouveler trois kilomètres de voies ferrées et six aiguillages de la ligne. Une réunion d’information virtuelle pour les habitants et usagers a été organisée le jeudi 9 septembre dernier par SNCF Réseau et la mairie.

Le 30 août 2021, la SNCF s’est lancée dans les travaux préparatoires. En ce qui concerne les principaux chantiers, ils devraient avoir lieu entre le 25 septembre et le 14 novembre 2021. Viennent ensuite les travaux de finition, qui devraient se terminer le 4 décembre de cette année. Toutefois, soumises aux conditions météorologiques, ces opérations peuvent être retardées.

La SNCF a déjà effectué une réunion publique avec la mairie de Colombes. Celle-ci a permis aux usagers et aux habitants d’en savoir plus sur le projet.