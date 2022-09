Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Hauts-de-Seine : la chapelle de l’ancien hôpital de la reine Marie-Antoinette à Saint-Cloud sélectionnée pour l’édition 2022 du loto du patrimoine

La liste des monuments retenus dans le cadre de la Mission Patrimoine a été communiquée le 29 août 2022 au château de Maison-Blanche à Gagny. La chapelle de l’ancien hôpital de la reine Marie-Antoinette à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) figure parmi les sites en péril sélectionnés. À ce titre, le projet de rénovation intérieure de la chapelle porté par l’hôpital des Quatre-Villes recevra une aide financière.

Au terme du chantier, ce monument religieux, tombé en désuétude, deviendra un lieu de recueillement multiconfessionnel et un lieu de repos pour le personnel de l’hôpital. Il pourra également accueillir des expositions et divers événements en partenariat avec des artistes contemporains et le musée des Avelines.

Les travaux commenceront en juin 2023 pour une livraison prévue au mois d’avril 2024. Le projet consiste à restaurer les élévations intérieures et les sols en marbre ainsi que les tomettes. Ce chantier prévoit également le démontage de la tribune et la restauration des menuiseries, des serrureries et des parquets. Le centre hospitalier des Quatre-Villes envisage aussi d’engager des travaux de peinture afin de donner un coup de jeune à l’intérieur de la chapelle.