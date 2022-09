Hauts-de-Seine : l’hôpital Marie-Lannelongue à Plessis-Robinson fera peau neuve d’ici à 2025.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’hôpital Marie-Lannelongue sera en reconstruction d’ici à 2025 dans le quartier Noveos au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine)

L’hôpital Marie-Lannelongue, situé au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ou ESPIC). Sa gestion a été cédée à la Fondation Hôpital Saint-Joseph en 2020. Ce dernier, avec la collaboration de la commune, a lancé le projet de construction d’un nouveau bâtiment d’ici à 2025.

Les travaux consistent à édifier le futur établissement dans le nouveau quartier de Noveos au Plessis-Robinson. Concrètement, deux nouveaux bâtiments à six niveaux seront érigés. Le premier sera réservé à l’accueil de près de 250 malades et aux opérations chirurgicales. Le second bâtiment servira de zone de recherche et de formation. En complément, un lieu de stationnement sera mis à la disposition du personnel et des usagers.

Ce projet permettra d’augmenter la capacité d’accueil de l’hôpital tout en améliorant le parcours de soins. Le coût total du chantier est estimé à environ 140 millions d’euros. Le ministère de la Santé et le Département contribuent au financement. En plus de la vente du site actuel, le groupe hospitalier apporte plus de 15 millions d’euros. Pour compléter le budget, la Fondation Hôpital Saint-Joseph lance un appel aux dons.