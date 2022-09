Hauts-de-Seine : l’ancienne École nationale de céramique de Sèvres transformée en Jardin des métiers d’art et du design

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’ancienne École nationale de céramique de Sèvres (Hauts-de-Seine) connaît une seconde jeunesse. Elle a été réhabilitée pour accueillir le Jardin des métiers d’art et du design.

Le département des Hauts-de-Seine et l’Institut national des métiers d’art (INMA) ont lancé les travaux de création du Jardin des métiers d’art et du design (JAD). Ce nouveau site culturel est installé dans l’ancienne École nationale de céramique de Sèvres (Hauts-de-Seine). Pour accueillir le JAD, le site a été entièrement rénové par l’agence de l’architecte Marie-Suzanne de Ponthaud. La cérémonie d’inauguration de ce nouvel équipement culturel s’est déroulée le 10 septembre 2022. Georges Siffredi, président du Département, et Grégoire Talon, directeur du JAD ont assisté à l’événement.

Réparti sur deux bâtiments mitoyens de l’ancienne école, le JAD propose une vingtaine d’ateliers de 30 à 110 m². Il est aussi équipé d’une salle d’exposition, de plusieurs salles de réunion et d’un atelier de fabrication pluridisciplinaire. Le programme vise à renforcer les équipements culturels du Département, à revaloriser l’artisanat d’art et à favoriser l’ancrage des professionnels du secteur dans le territoire.

Le coût total du projet d’aménagement du Jardin des métiers d’art et du design est chiffré à 13 millions d’euros.