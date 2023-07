Hauts-de-Seine : inauguration du programme Trilogy et du nouveau siège social du promoteur immobilier OGIC, à Issy-les-Moulineaux

Le promoteur immobilier OGIC a livré le programme Trilogy, réalisé au sein de la zone d’aménagement concerté Léon-Blum, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Il s’agit d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments qui regroupent 1 200 m2 de bureaux et plus de 170 logements intermédiaires et en accession à la propriété. Conçu dans le respect des exigences environnementales, le programme a été réalisé afin de proposer une résidence et des locaux tertiaires en adéquation avec l’évolution de la zone d’activité.

En parallèle, le groupe a aussi inauguré son siège social, implanté dans le quartier Technopolis, à Issy-les-Moulineaux. Accueillant ses équipes depuis le début de cette année 2023, le bâtiment, baptisé « La Fabrique », se dresse sur six étages et propose plus de 3 000 m2 d’espaces de travail. Un an de travaux et un budget de plus de 20 millions d’euros ont été nécessaires à sa réalisation. Selon le promoteur, ce nouveau siège social a été conçu comme une vitrine de son savoir-faire architectural.