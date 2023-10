Hauts-de-Seine : inauguration du nouveau quartier de la Rose de Cherbourg, à La Défense

Le réaménagement du quartier de la Rose de Cherbourg, situé à La Défense (Hauts-de-Seine), a duré trois ans. Son inauguration a eu lieu le 27 septembre 2023 en présence de Georges Siffredi, le président du département des Hauts-de-Seine, et de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, la maire de Puteaux.

L’objectif était de créer une nouvelle entrée pour le quartier des affaires et de rétablir des liens entre La Défense et la ville de Puteaux. Il visait aussi à apaiser la circulation et à promouvoir la mobilité douce. Ce chantier a permis de transformer l’échangeur routier de la Rose de Cherbourg en une promenade suspendue cyclo-piétonne.

Dans le cadre de ce projet, Paris La Défense a également conçu un parc aux abords du quartier Boieldieu et a végétalisé le lieu en plantant plus de 300 arbres. En outre, le terrain de basket a été déplacé et de nouveaux espaces ludiques ont été aménagés. Le quartier dispose désormais d'une aire de jeux et d'un skatepark.