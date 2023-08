Hauts-de-Seine : inauguration du nouveau groupe scolaire Joliot-Curie, à Gennevilliers

La municipalité de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) vient d’inaugurer le nouveau groupe scolaire Joliot-Curie qui a été implanté dans le quartier des Agnettes. L’établissement dispose d’une capacité de plus de 600 élèves. Il compte une vingtaine de salles de classe pour la section maternelle et l’école élémentaire. À cela s’ajoutent quatre classes supplémentaires afin d’anticiper une éventuelle augmentation de l’effectif.

Pour enrichir l’offre d’activités sur le site, l’infrastructure scolaire a été dotée d’un centre de loisirs maternel, d’un cabinet médical et d’un espace sportif. Des locaux dédiés aux aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) ont été mis en place. En outre, des cantines, des espaces de services et de gestion ont été aménagés pour le personnel éducatif et technique.

Au total, près de 15 millions d’euros ont été investis dans la construction de ce groupe scolaire. Sa construction s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des Agnettes, au même titre que le nouvel espace social et culturel Saad Abssi, situé à proximité.