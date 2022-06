Hauts-de-Seine : inauguration du jardin de l’Aigle-Blanc à Châtenay-Malabry

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département des Hauts-de-Seine a financé l’intégralité du chantier de réhabilitation du jardin de l’Aigle-Blanc.

Le réaménagement du jardin de l’Aigle-Blanc à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) touche à sa fin après six mois de travaux. L’inauguration du site a eu lieu le 21 mai 2022 en présence de Georges Siffredi, le président du département des Hauts-de-Seine, et de Carl Segaud, le maire.

Le chantier a, entre autres, porté sur la réalisation d’allées et de surfaces en pavés, sur la création d’une aire de jeux pour les plus jeunes ainsi que sur l’installation de nouveaux mobiliers. Les murs de meulière qui entourent le jardin de l’Aigle-Blanc disposent aujourd’hui de fenêtres. Celles-ci ont été aménagées afin d’atténuer le caractère assez fermé du site et d’offrir une vue sur les paysages environnants.

Le but des travaux, financés par le Département, est de transformer cet endroit, qui était jadis un simple lieu de passage, en un espace de vie propice à la détente, au repos et aux loisirs. Rappelons que cette opération s’inscrit dans la stratégie Nature 2021-2025 du département des Hauts-de-Seine, visant à rénover 60 hectares d’espaces naturels sensibles (ENS)