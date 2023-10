Hauts-de-Seine : inauguration du collège La Fontaine du Roy, à Ville-d'Avray

Le collège La Fontaine du Roy, situé à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), a fait l’objet de travaux de rénovation. L’inauguration de l’établissement remis à neuf s’est déroulée le 28 septembre 2023, en présence de Georges Siffredi, le président du conseil départemental, et d’Aline de Marcillac, la maire de la ville.

Le chantier visait à répondre aux dernières exigences pédagogiques et environnementales. Il a permis d’agrandir le collège, qui dispose désormais de deux nouvelles ailes qui abritent le hall d’entrée, l’accueil, le CDI et les espaces de restauration. Il est aussi équipé d’une salle interdisciplinaire, modulable en fonction de l’enseignant, et d’une zone dédiée à la classe Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire).

Le Département a profité de ces travaux pour améliorer le confort thermique et acoustique de l’infrastructure. Les travaux d’isolation et de ventilation effectués vont ainsi permettre de réduire sa consommation énergétique de 40 %. La désimperméabilisation de la cour du collège, l’installation de toitures végétalisées et la création d’un jardin pédagogique figurent également parmi les opérations menées dans l’établissement.

Cette rénovation est chiffrée à 39 millions d’euros.