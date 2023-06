Hauts-de-Seine : inauguration des nouveaux équipements sportifs de la cité scolaire Michelet à Vanves

La cité scolaire Michelet, à Vanves (Hauts-de-Seine), est située au cœur d’un parc classé d’une superficie de 15 hectares. Elle dispose d’une aire sportive de 18 000 m² qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, engagés en 2021.

Outre la rénovation intégrale des terrains de sports collectifs (football, rugby) et de la piste d’athlétisme, deux bâtiments ont également été créés. Ceux-ci sont composés d’un pavillon regroupant l’accueil et les vestiaires ainsi que d’une structure ouverte abritant les terrains de handball et de basket. Présentant une charpente en bois, ces édifices affichent une architecture qui s’intègre dans le paysage arboré du site. Ils ont aussi été pensés pour permettre la collecte des eaux pluviales.

D’un coût estimé à plus de 7 millions d’euros, le projet a été financé par la région Ile-de-France, par le département des Hauts-de-Seine et par la ville de Vanves. Les nouveaux équipements ont été inaugurés en avril 2023 en présence de Georges Siffredi, le président du Département.