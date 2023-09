Hauts-de-Seine : fin du chantier de rénovation du collège Anne-Frank, à Antony

Le projet de réhabilitation du collège Anne-Frank à Antony (Hauts-de-Seine) a pris fin trois semaines avant la rentrée de septembre. Cet établissement a fait l’objet d’un réaménagement et d’une rénovation énergétique pour améliorer son empreinte environnementale et réduire son impact carbone. Dans le cadre de ce chantier, une cour verdie a été créée pour le confort des élèves et pour favoriser la biodiversité. Des améliorations et une adaptation des locaux pour des pratiques pédagogiques modernes ont aussi été réalisées. La cantine a été agrandie pour permettre une préparation des repas sur place. Un budget de plus de 45 millions d’euros a été alloué à cette opération, qui a duré deux ans.

L’établissement dispose désormais d’une capacité d’accueil de plus de 500 élèves. Il servira d’exemple pour les futurs projets de rénovation des collèges du département des Hauts-de-Seine. D’ici à 2024, 16 collèges verront notamment leurs espaces extérieurs réaménagés, suivis de 18 autres sur la période 2025-2027.