Hauts-de-Seine : deux ans de travaux pour transformer la piscine du Hameau au Plessis-Robinson

L'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris (EPT) va commencer la reconstruction de la piscine du Hameau dans la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). En août 2022, la Ville avait décidé de fermer cet équipement vétuste qui ne répondait plus aux attentes des usagers et présentait des risques pour leur sécurité.

Le chantier portera principalement sur la restructuration de l’infrastructure. À sa réouverture en 2025, elle sera composée d’un bassin sportif de 25 mètres à huit couloirs, d’un bassin d'apprentissage de 25 mètres à six couloirs. S’y ajouteront un bassin ludique et une pataugeoire. Elle comportera également un sauna, un hammam et un jacuzzi à l’étage supérieur.

Par ailleurs, une tribune d’une capacité de 200 places et quelques 250 places de stationnement seront aménagées. Les travaux incluront également la construction d'un dojo, d'un espace fitness, d'un club house pour l'athlétisme et d’une aire de jeux.

Le coût total de cette opération est estimé à 21 millions d'euros.