Hauts-de-Seine : des travaux de voirie à prévoir cet été dans le département

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Le département des Hauts-de-Seine poursuit les opérations de rénovation de sa voirie.

Le département des Hauts-de-Seine réalisera de nombreux chantiers cet été 2022. À Antony, les travaux qui seront lancés le 18 juillet porteront sur la création d’un plateau et d’une traversée piétonne, avenue Armand-Guillebaud. À Bourg-la-Reine, deux chantiers commenceront rue de la Bièvre, le 8 juillet ; ils concernent l’aménagement du trottoir sud et d’une partie de la chaussée, et la réhabilitation de la voirie entre le carrefour du général Leclerc et l’avenue de la République.



À Clamart, la chaussée sur la route de la Garenne sera renouvelée à partir du 27 juin. À Malakoff, les travaux, prévus du 25 juillet au 5 août, consisteront en la réfection de la couche de roulement de l’avenue Pierre-Brossolette, entre la rue Gabriel-Péri et la ville de Paris. À Montrouge, des opérations similaires seront menées, du 4 au 8 juillet, sur la rue Gabriel-Péri, entre les rues Maurice-Arnoux et Barthélémy. À Neuilly-sur-Seine, la signalisation tricolore du boulevard du Général-Koenig sera remplacée. À Puteaux, un renforcement de la chaussée sur la RD7, située entre la rue Parmentier et la limite avec Suresnes, sera réalisé du 1er au 13 juillet. À Marnes-la-Coquette, les travaux qui se dérouleront du 27 juin au 30 septembre sur la rue Yves-Cariou permettront de mettre aux normes la traversée piétonne devant l’école, de créer des cheminements piétons et cyclables, d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de perfectionner la gestion des eaux pluviales de surface.