Hauts-de-Seine : des cours végétalisées dans les écoles maternelles et élémentaires

Les opérations de végétalisation des cours d’écoles se poursuivent dans les Hauts-de-Seine.

Lancé en 2017, le projet « Cours Oasis » porte sur le réaménagement des cours de récréation afin de répondre aux enjeux environnementaux, tout en créant des espaces rafraîchis et partagés. Dans le département des Hauts-de-Seine, plusieurs écoles ont déjà bénéficié du dispositif depuis son lancement.

À Bagneux, tous les accueils de loisirs ont pu disposer d’un jardin pédagogique. La municipalité a décidé de poursuivre le programme dans les écoles maternelles et élémentaires. Elle a débuté avec l’école Paul-Vaillant Couturier, puis avec la maternelle Marcel-Cachin. L’opération s’est poursuivie cet été dans l’école élémentaire Henri-Wallon. Environ un mois de travaux a été nécessaire pour transformer la cour de cet établissement. Celui-ci dispose aujourd’hui de la plus grande cour minérale de récréation de Bagneux.

À Montrouge, des travaux ont également été réalisés cet été dans l’enceinte de la maternelle Berthelot. Portant sur une surface de plus de 1 500 m², le chantier comprenait le remplacement de l’ancien enrobé, l’agrandissement des espaces verts et l’aménagement d’un second potager. S’y ajoutait la création d’une nouvelle aire de jeux. Les travaux continueront pendant les vacances de la Toussaint avec la plantation d’arbres.