Hauts-de-Seine : découverte de l’avancée des travaux sur le chantier du centre Saâd-Abssi à Gennevilliers

La municipalité de Gennevilliers a invité les habitants à visiter le chantier du futur centre culturel et social Saâd-Abssi.

Les habitants de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et, en particulier, ceux du quartier des Agnettes, ont été conviés à une journée de découverte, organisée le 15 avril 2022, sur le chantier du futur espace Saâd-Abssi. Outre les festivités, cet événement était une occasion pour les habitants de voir l’avancée des travaux et de discuter des activités à venir dans ce centre culturel et social. À l’initiative de la municipalité, une autre journée « chantier ouvert » a été programmée le 13 mai 2022.

Rappelons que la construction de l’espace culturel est un projet qui vise à rendre hommage à Saâd-Abssi. Militant politique et associatif, ce personnage est désigné comme une véritable figure de la ville de Gennevilliers. Ce Gennevillois décédé en décembre 2021 a participé à la création de la Maison de la Solidarité, œuvré à l’aménagement d’un carré musulman dans le cimetière local et fondé, avec Mohamed Benali, la mosquée de Gennevilliers. Le centre édifié en sa mémoire devrait ouvrir au mois de mars 2023.