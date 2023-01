Hauts-de-Seine : début des travaux du futur musée du Grand Siècle en mars 2023.

Située dans le bas du domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), l’ancienne caserne Sully est composée de deux bâtiments principaux. Le site fait actuellement l’objet d’un projet de réhabilitation en vue de la création du futur musée du Grand Siècle.

Au terme d’un concours d’architecture, le Département a dévoilé en juillet 2022 le projet retenu. Il s’agit du projet imaginé par Rudy Ricciotti, un architecte de renommée internationale. Ce dernier sera accompagné par l’entreprise Fayat Bâtiment.

La réhabilitation comprendra la transformation des anciens bâtiments militaires et une extension d’environ 1 300 m². Celle-ci accueillera des espaces immersifs, des salles pour les expositions temporaires ainsi que des salles de médiation, un auditorium, un restaurant gastronomique et un café. Précisons que cette nouvelle extension sera entourée de grands arbres en bétons fibrés à ultra hautes performances (BFUP) et offrira une belle vue sur la Seine.

Les travaux de construction du futur musée commenceront en mars 2023 après les fouilles archéologiques. L’ouverture au public est prévue pour 2026.