Hauts-de-Seine : début des travaux de rénovation du stade René-Rousseau, à Bagneux

Depuis le 1er juillet 2023, la ville de Bagneux (Hauts-de-Seine) a lancé les travaux de rénovation du stade de football René-Rousseau. Deux phases vont rythmer ce chantier.

La première étape, en cours, porte sur le remplacement du revêtement synthétique du terrain. À l’issue de l’opération, la pelouse sera dotée d'un système permettant une meilleure infiltration des eaux de pluie dans le sol. Outre la réfection de la piste d’athlétisme et de ses équipements, les travaux comprendront aussi la création d'une nouvelle zone d'échauffement derrière l'une des cages de but. S’y ajoutera le remplacement des luminaires par des lampes LED, plus économes en énergie. La deuxième phase du chantier, quant à elle, se concentrera sur la construction des tribunes et des vestiaires.

Un budget de 2,2 millions d'euros est mobilisé pour mener à bien l'intégralité des travaux, qui ont pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil des usagers de ce complexe sportif. Ce projet bénéficie du soutien financier du département des Hauts-de-Seine.