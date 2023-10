Hauts-de-Seine : construction de deux immeubles en bois à Courbevoie dans le quartier de La Défense

La Défense est le plus vaste centre d’affaires européen, et s’étend sur les communes de La Garenne-Colombes, de Nanterre, de Puteaux et de Courbevoie (Hauts-de-Seine). Il sera le site de construction de deux immeubles en bois. Ce projet sera réalisé par Pitch Immo, une filiale du groupe promoteur Altarea, et le groupe GA Smart Building.

Le groupement a été lauréat d’un appel à projets urbains mixtes et bas carbone pour la réhabilitation de cinq sites en périphérie de La Défense. Les deux édifices, qui atteindront respectivement 45 et 39 mètres de hauteur, devraient ouvrir leurs portes en 2027, sur le site nommé Ségoffin à Courbevoie. Alors que les bases des immeubles seront en béton ultra bas carbone, la totalité du reste de la structure sera en bois.

Ces nouvelles tours seront destinées au coliving, une forme de colocation offrant des services aux jeunes professionnels et aux étudiants aisés. L’établissement Paris La Défense prévoit également d’y créer des commerces et des services.