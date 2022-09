Hauts-de-Seine : Ardian investit dans le programme d’aménagement de l’île Seguin.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Ardian devient actionnaire du projet d’aménagement de l’île Seguin de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

À Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), la société française de capital-investissement indépendante Ardian participe à hauteur de 70 % au financement des travaux d’aménagement de la pointe amont de l’île Seguin. Rappelons que le coût global des opérations s’élève à plus de 400 millions d’euros. Les travaux, portés par le promoteur Emerige et le fonds AOG, ont débuté au mois d’août 2022.

Le programme mixte prévoit la construction d’un parc d’environ 1,5 hectare composé d’un centre d’art contemporain et d’un centre de cinéma avec huit salles. Le projet d’aménagement inclut également l’édification d’un hôtel de luxe doté d’une piscine, d’un spa et d’un espace de restauration. Quant au dernier pôle de 16 000 m2, il sera constitué de bureaux.

La réalisation du projet est confiée aux cabinets d’architectes Baumschlager Eberle, RCR Arquitectes et Calq Agence d’Architecture.

Le chantier d’aménagement vise à transformer l’île Seguin en un centre culturel et économique plus attractif. Notons que la livraison du programme est attendue d’ici à 2025.