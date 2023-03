Hauts-de-Seine : amélioration de l’accueil du public sur les berges de la Seine à Courbevoie

Les berges de la Seine, entre le pont de Courbevoie et le parc de Bécon, font l’objet d’un projet de réaménagement. Le département des Hauts-de-Seine prévoit notamment de créer une promenade ouverte à tous les publics. L’installation de mobilier urbain et d’équipements ludiques et sportifs est également prévue. Par ailleurs, le programme inclut la végétalisation de cette section qui s’étend sur une longueur de plus de 500 mètres. À cela s’ajouteront l’amélioration des accès et la réhabilitation du mur de soutènement de la RD7, qui surmontera la nouvelle promenade.

À l’heure actuelle, le projet est en phase de préparation. Selon le planning établi, les travaux devraient commencer en 2024 en vue d’une ouverture au public à partir de 2027. L’objectif de la collectivité est de valoriser cet espace en mettant à disposition des habitants des zones de détente et de loisir. Le coût total de cet investissement est évalué à plus de 16 millions d’euros. La commune de Courbevoie participera au financement à hauteur de 2,7 millions d’euros.