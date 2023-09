Hauts-de-Seine : à Issy-les-Moulineaux, réhabilitation du groupe scolaire Marie-Marvingt

Le groupe scolaire Marie-Marvingt à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a été inauguré en juin 2023. André Santini, le maire de la commune, Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, et Emmanuel Gouault, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, ont assisté à la cérémonie.

Cet équipement scolaire a notamment fait l’objet de travaux de modernisation. Le chantier comprenait l’isolation complète ainsi que la rénovation de la toiture et de la charpente. L’opération incluait le remplacement des menuiseries et la mise aux normes des systèmes électriques et de chauffage. Le bâtiment réhabilité se démarque par la toiture en bois qui habille l’une de ses terrasses, créant un îlot de fraîcheur.

Le département des Hauts-de-Seine a soutenu financièrement ce projet à hauteur de 2 millions d’euros. La métropole du Grand Paris, quant à elle, a mobilisé une somme de 1 million d’euros. Ces travaux étaient nécessaires pour améliorer l’accueil, le confort et le bien-être des élèves et du personnel de l’établissement. Ils visaient également à réduire la consommation énergétique du site.