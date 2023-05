Hauts-de-Seine : à Courbevoie, présentation des détails du projet Seine-Europe

Le département des Hauts-de-Seine, la ville de Courbevoie et l'établissement public Paris La Défense ont réalisé la présentation du projet Seine-Europe. Cette initiative a permis d’informer les habitants de la commune sur les différents aménagements envisagés dans le cadre de la rénovation de ce quartier.

Le projet inclut la réalisation de deux ensembles immobiliers, les tours Odyssey et Alsace. Il prévoit également l’aménagement de nouveaux espaces verts comme la trame verte Cours Gambetta, la promenade du parc Diderot, des espaces végétalisés dans différentes rues (Louis-Blanc, avenue d’Alsace, allée Sainte-Odile). À cela s’ajouteront plusieurs équipements publics. Trois établissements scolaires seront notamment construits (l’école européenne, l’école André-Malraux et le collège Les Renardières). Par ailleurs, un complexe multisport, regroupant un gymnase, des salles d’activité et de musculation, remplacera le gymnase actuel.

Ces nouveaux équipements et ces aménagements ont pour objectif de métamorphoser le quartier Seine-Europe en un pôle de vie mixte, doté d’un cadre plus agréable et mieux connecté.