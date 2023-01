Mercredi 11 janvier 2023, les vœux d’EGF ont réuni une centaine de personnes sur le site du futur siège régional de Dalkia, sur le nouveau quartier Quai 22 qui pousse en bord de Deûle, à Saint-André-lez-Lille. L’occasion de visiter un spectaculaire chantier de construction béton/bois et pour Marc Bernard, le délégué régional d’EGF, de souhaiter aux entreprises générales, pour 2023, un « not so usual business ».