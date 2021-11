Hauts-de-Chambéry : restructuration du groupe scolaire Vert-Bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

L’école Vert-Bois sera démolie en vue de construire un nouveau bâtiment correspondant aux besoins des enfants et des enseignants.

La reconstruction de l’école Vert-Bois sur les Hauts-de-Chambéry (Savoie) entre dans le cadre du futur écoquartier nord des Combes. Chiffrée à environ 9 M€, elle a été confiée au cabinet d’architectes Brenas Doucerain.

La structure du futur bâtiment sera dominée par deux matières : le zinc et le bois. Elle sera, en outre, disposée en L. Les salles de classe bénéficieront d’une luminosité optimale avec des circulations larges et un éclairage naturel. Par ailleurs, le cœur du bâtiment accueillera la Maison de l’enfance de la Feuille de chou. Notons que cette dernière a été déjà relogée au sein de la salle Paul-Battail et de l’école de Chambéry-le-Vieux rue du Commandant-Bulle.

La démolition de l’ancienne école Vert-Bois est programmée en janvier 2022, pour un mois. La construction de la nouvelle école, quant à elle, commencera en février 2022 pour une livraison prévue en octobre 2023. La livraison de ses abords a été planifiée en 2024.

Les enfants seront accueillis dans des locaux provisoires, aménagés sur site, pendant toute la durée des travaux.