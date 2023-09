Haute-Garonne : une nouvelle église catholique à Borderouge fin 2024

En décembre 2024, une nouvelle église catholique verra le jour dans le quartier de Borderouge à Toulouse (Haute-Garonne). La première pierre de ce futur site cultuel, baptisé « Saint-Sauveur », a été posée en juin 2023, pour un début des travaux à l’automne. Ceux-ci dureront quinze mois.

À l’issue d’un concours d’architectes, les entreprises toulousaines Chanson et Triptyque ont été retenues pour concevoir l’église. À terme, celle-ci comptera un espace liturgique et une chapelle mariale, une salle de réunion pouvant contenir jusqu’à 50 personnes, ainsi qu’une zone réservée aux enfants. L’édifice sera entouré d’un grand parvis, d’un jardin et d’un logement pour accueillir un prêtre ou une famille.

Cette nouvelle infrastructure sera écoresponsable. Les acteurs du projet visent notamment le label « Église verte ». En ce sens, les matériaux utilisés pour l’aménagement de l’espace liturgique seront des briques en terre produites dans le département du Tarn. Afin d’économiser l’eau, un système de surfaces infiltrantes et de récupération d’eau sera mis en place. Le coût de cette construction s’élèvera à un peu plus de 2 millions d’euros.