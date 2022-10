Haute-Garonne : une gare provisoire sera aménagée durant les travaux de la troisième ligne de métro de Toulouse.

Une gare de bus provisoire est en cours de construction à Colomiers (Haute-Garonne), au niveau de l’esplanade François-Mitterrand près de la gare SNCF. Ce chantier fait partie des travaux préparatoires du projet de la troisième ligne de métro. La gare restera opérationnelle jusqu’à la livraison de la ligne 3 en 2028. Cette nouvelle ligne d’une longueur d’environ 27 km reliera les villes de Toulouse, de Colomiers et de Labège. Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mutation urbaine dans l’agglomération toulousaine. Sa construction va démarrer d’ici à la fin de l’année. La réalisation des travaux de cette ligne est confiée à Tisséo.

Les lignes 21, 25, 32, 55, 150, 151, la TAD 118 et la Linéo passeront par la gare provisoire. Par ailleurs, le parking de la gare actuelle sera fermé en mars 2023. La station terminus de la troisième ligne disposera d’un parking relais, de gares ferroviaire et de bus, et de stationnements pour les vélos.