Haute-Garonne : un projet de zone d’aménagement concerté sur le parc d’activités du Rivel

La Communauté d’agglomération du Sud-Est toulousain projette de créer une zone d’aménagement concerté dans le sud du territoire.

La Communauté d’agglomération du Sud-Est toulousain (Sicoval) souhaite créer une nouvelle zone d’aménagement concerté (ZAC) sur les communes de Baziège et de Montgiscard (Haute-Garonne). En vue d’obtenir l’approbation pour les aménagements envisagés, le projet a été soumis à une concertation publique qui a été clôturée le 12 mai 2022.

Rappelons que l’objectif de la collectivité est de mettre en place, d’ici à 2035, cinq secteurs consacrés au commerce, à l’enseignement supérieur, au numérique, aux loisirs, à l’agriculture et à la mixité des fonctions (logements, bureaux, équipements, commerces). Cela permettrait, en principe, de créer 10 000 nouveaux emplois et d’attirer 6 000 étudiants et chercheurs supplémentaires. En vue de renforcer la desserte du site, la construction d’un pont routier enjambant la voie ferrée reliant Toulouse à Sète (Haute-Garonne) est aussi inscrite au programme.

Le Sicoval prévoit de mobiliser un budget de 55 millions d’euros pour financer la création du parc d’activités, baptisé ZAC du Rivel. Le département de la Haute-Garonne va prendre part au financement des travaux de l’ouvrage de franchissement. De son côté, la région Occitanie interviendra sur l’aspect écologique du projet.