Haute-Garonne : un parcours cyclable entre Salies-du-Salat et His

Des travaux sont en cours d’ici au mois de juillet dans la continuité du parcours du Salat (Haute-Garonne).

Le développement de la mobilité douce est au cœur des préoccupations du conseil départemental de la Haute-Garonne. Ce dernier s’est engagé depuis 2018 à trouver des solutions qui encouragent les déplacements doux. C’est dans ce cadre que le projet du parcours cyclable du Salat a été lancé. Celui-ci porte sur la réalisation d’une voie verte de huit kilomètres entre les communes de Roquefort-sur-Garonne, de Mazères-sur-Salat et la cité thermale de Salies-du-Salat. Les travaux ont été inaugurés en octobre 2019 en présence des vice-présidents du conseil départemental et des trois maires des communes concernées par le passage de la piste cyclable.

Dans la continuité de cette voie verte, des travaux sont en cours depuis le 1er juin 2022 entre Salies-du-Salat et His, au niveau du carrefour de Touille, sur la RD83. Le montant de l’opération est de 190 000 euros, à la charge du conseil départemental. Ce parcours utilise le tracé de l’ancienne voie ferrée entre Boussens et Saint-Girons. La piste sera réalisée en grave émulsion calcaire sur la zone située entre le boulevard des Pyrénées et l’entrée de la déchetterie de Mane.