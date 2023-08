Haute-Garonne : un nouveau skatepark à Balma d’ici à l’automne 2023

La ville de Balma, dans le département de la Haute-Garonne, poursuit la construction de son skatepark. Cette infrastructure, située entre le centre de loisirs Mourlingues et le gymnase Jean-Rostand, sera livrée en octobre 2023.

Imaginé avec l’aide des jeunes Balmanais et des amateurs de glisse, l’équipement s’étendra sur une superficie de 600 m². À sa livraison, il comprendra un bowl (module de skatepark ayant la forme d’une cuvette plus ou moins profonde) et des rails (barres permettant de faire des slides). Par ailleurs, le site sera ombragé et végétalisé afin de rehausser son aspect paysager. Il disposera aussi de mobiliers de détente et d’un éclairage qui sera coupé à un horaire défini au préalable par la Ville pour ne pas déranger le voisinage.

Ce projet représente un investissement de plus de 300 000 euros. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la volonté de la commune d’offrir aux jeunes de meilleures infrastructures sportives.