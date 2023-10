Haute-Garonne : un nouveau musée archéologique à Villeneuve-Tolosane

Le 30 septembre 2023, la commune de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne) a inauguré le nouveau musée archéologique dans le parc Cartailhac. Ce site mettra en lumière les vestiges néolithiques de l’époque chasséenne lors d’une visite commentée.

Le musée à ciel ouvert porte le nom du célèbre archéologue et préhistorien Émile Carthailhac. Il est établi sur un site arboré d’environ 7 000 m². Pour raconter l’histoire des Chasséens, un parcours découverte a été conçu, avec des panneaux explicatifs, ainsi que des modules en 3D et une reproduction d’un four à pierre. Ces installations ont été créées par des archéologues expérimentés afin de faire connaître le mode de vie, les pratiques agricoles et la célèbre poterie de ce peuple néolithique.

Outre la représentation d’un environnement préhistorique, ce projet inclut l’accueil d’une vaste végétation. Le terrain, qui sera réhabilité en parc, proposera notamment un espace de biodiversité et un îlot de fraîcheur grâce à la plantation de plus de 3 000 arbres et arbustes.