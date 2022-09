Haute-Garonne : Un nouveau collège classé BEPOS dans le quartier Guilhermy à Toulouse

À Toulouse (Haute-Garonne), la construction du collège de Guilhermy est en cours de finitions néanmoins l’’établissement est ouvert depuis la rentrée scolaire 2022. Les travaux d’aménagements de voirie et de réseaux divers ont commencé en août 2021.

Construit dans une démarche écologique, le bâtiment respecte les mesures de la transition énergétique. Dans cette optique, le bureau d’études TPF Ingénierie a préconisé l’utilisation de béton bas carbone pour la création de l’infrastructure. Le bâtiment produit son électricité, et est équipé d’un parc de panneaux photovoltaïques sur sa toiture. Par ailleurs, l’établissement est doté de 36 sondes de forage pour la géothermie.

L’aménagement de ce nouveau collège entre dans le programme de mixité sociale du conseil départemental de la Haute-Garonne. Il répond aussi à l’évolution démographique de la métropole toulousaine. Le chantier a nécessité un budget de près de 18 millions d’euros. Les travaux ont été financés par l’État et le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ont également contribué au financement du projet.