Haute-Garonne : un nouveau campus pour Toulouse Business School d’ici à 2026

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer plan campus Supprimer Valider Valider

Le futur campus de Toulouse Business School, réparti sur 30 000 m², sera situé dans le centre-ville de Toulouse.

L’école de commerce Toulouse Business School (TBS) lancera fin 2022 la construction de son nouveau campus dans le centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne). La mise en service de ce complexe universitaire, d’une superficie de 30 000 m² et d’une capacité d’accueil de 4 500 étudiants, est programmée pour 2026.

Ce nouveau campus, imaginé par l’architecte Francisco Aires Mateus et son équipe, permettra à TBS de répondre à ses objectifs stratégiques de développement et d’offrir un cadre d’étude et de travail adapté à ses étudiants. À l’issue du chantier, l’établissement regroupera l’ensemble des activités de TBS en région toulousaine.

Outre les espaces pédagogiques nouvelle génération, le campus proposera des espaces dédiés aux activités sportives et associatives, à la vie estudiantine, ainsi qu’aux projets d’entreprises. Le nouveau bâtiment sera conçu dans le strict respect des normes de développement durable et de responsabilité sociétale.