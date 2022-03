Haute-Garonne : un nouveau bâtiment associatif et administratif à Tournefeuille en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Tournefeuille, un bâtiment de deux étages sera construit entre la mairie et l’école Le Château. Il accueillera de nouveaux locaux répondant aux besoins des services municipaux.

Le futur bâtiment associatif et administratif de la ville de Tournefeuille (Haute-Garonne) verra le jour au printemps 2023. Les travaux doivent commencer très prochainement. Ils porteront sur la construction d’un édifice de deux étages entre la mairie et l’école Le Château. Soulignons que ce bâtiment vient en remplacement de celui démoli à l’automne dernier.

Ce nouveau projet prévoit plus de 1 000 m² de salles associatives (salles de réunion et d’activité) et de bureaux. Il sera conçu de manière à préserver la qualité environnementale du site, notamment l’espace vert en cœur d’îlot. Le futur bâtiment répondra aux normes environnementales par la présence de 50 m² de panneaux solaires et d’une ossature bois.

Dans le cadre de cette opération de construction, l’allée piétonne desservant le groupe scolaire Le Château et le centre de loisirs bénéficiera d’un nouvel aménagement paysager pour améliorer la fraîcheur du site. La Ville de Tournefeuille investit environ 2 millions d’euros pour ce projet. Celui-ci est également subventionné par le conseil départemental.