Haute-Garonne : travaux routiers sur les communes de Bachos et de Signac

Le département de la Haute-Garonne procède actuellement à des travaux de sécurisation des accotements de la RD125 et à l’extension du pont d’Anos, sur les communes de Bachos et de Signac. Ce chantier est réparti en deux phases. La première étape, commencée le 12 juin dernier, porte sur l’élargissement de l’ouvrage d’art qui enjambe le ruisseau de Buourlouse et sur la mise en œuvre d’une étanchéité intégrale. Elle comprendra aussi la réfection de la couche de roulement. Elle va durer jusqu’au 28 juillet prochain.

La deuxième phase du chantier interviendra du 28 août au 13 octobre 2023. Elle se concentrera sur l’aménagement de caniveaux et sur le redimensionnement de la chaussée de la RD125 afin de sécuriser la circulation des cyclistes.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne finance cette opération à hauteur d’environ 300 000 euros. Il assure également la maîtrise d’œuvre. Ces nouveaux aménagements s’inscrivent dans le cadre de la politique d’entretien, de rénovation et de modernisation des infrastructures routières du territoire.