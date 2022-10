Haute-Garonne : travaux de modernisation sur l’axe ferroviaire Toulouse-Tarbes

Afin d’améliorer la circulation des trains, d’importants travaux de modernisation sont effectués sur l’axe ferroviaire reliant les villes de Toulouse (Haute-Garonne) et de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Ce chantier nécessite la fermeture de la ligne Tarbes-Lannemezan (Montréjeau) depuis mi-octobre 2022 jusqu’en mars 2023.

Trois types de travaux seront réalisés sur cet axe, dont la rénovation de la voie ferrée située entre Lannemezan et Capvern. S’ensuivront les travaux de régénération de la caténaire entre Capvern et Tarbes, et enfin des trois tunnels de Lhez, de Laslades et de Sarrouilles, situés entre Tarbes et Tournay. La circulation sera perturbée, d’où la mise en place de certains moyens de substitution par la SNCF. Le coût de ces réalisations s’élève à environ 70 millions d’euros.

D’autres aménagements estimés à près de 1 milliard d’euros verront également le jour d’ici à 2029. Notamment le remplacement des rails, des traverses, des ballasts, des aiguillages, ainsi que la rénovation des accès à certaines gares. Ce projet entre dans le cadre du renforcement des performances et des régularités de lignes.