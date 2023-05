Haute-Garonne : sécurisation et végétalisation de la rue Valade à Toulouse

La métropole de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, va effectuer des aménagements dans la rue Valade, située en rive gauche du centre-ville. Les travaux porteront sur la construction d’une piste cyclable en direction de la place Saint-Pierre et sur la réalisation d’un plateau piétonnier entre l’église Saint-Pierre-des-Chartreux et la rue Pargaminières. S’y ajoutera l’aménagement d’un plateau ralentisseur et de deux traversées piétonnes, qui seront complétées par des cheminements piétons sur la place Anatole-France. Par ailleurs, une plate-bande de verdure sera créée pour apporter plus de fraîcheur dans la rue.

Le calendrier de la métropole prévoit la réalisation de ce programme à partir de cet été. Les travaux devraient s’achever à l’automne suivant. L’objectif du projet est d’apaiser la circulation dans cette zone et d’apporter plus de confort à tous les usagers. Soulignons qu’il s’agit d’un axe très fréquenté, notamment pour sa proximité avec l’université Toulouse 1 Capitole.