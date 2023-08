Haute-Garonne : réouverture de l’église de la Madeleine à Auterive le 22 juillet 2023

Le chantier de réhabilitation et de requalification de l’église de la Madeleine à Auterive (Haute-Garonne) a pris fin. L’édifice religieux a rouvert ses portes au public le 22 juillet 2023.

Le site était fermé au public depuis 2008 en raison de sa vétusté et de multiples infiltrations d’eau qui l’avaient fortement dégradé. Cette mesure avait été adoptée pour des raisons de sécurité. Les travaux engagés avaient donc pour objectif de valoriser ce patrimoine culturel et de lui redonner son lustre d’antan. Ainsi, des chantiers successifs ont permis de refaire intégralement la toiture, de restaurer les peintures et de réhabiliter les fenêtres, les bancs ainsi que la nef. Un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) a également été créé. L’opération incluait en outre la réfection du sol, la mise aux normes des installations électriques et la rénovation des six autels, dont la plupart sont en marbre.

Cet aménagement a bénéficié du soutien financier du conseil départemental de la Haute-Garonne et de l’État à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), pour un budget global qui s’est élevé à plus de 1,3 million d’euros.