Haute-Garonne : rénovation du château Catala à Saint-Orens-de-Gameville

Commencés en 2021, les travaux de réhabilitation du château et de la halle de Calata ont été achevés récemment. La commune de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) procèdera à l’inauguration du nouvel équipement le 1er juillet 2023.

Ce programme constitue le premier grand projet de la collectivité pour cette année. Il a consisté à rénover, à moderniser et à sécuriser les lieux. La performance énergétique du bâtiment a également été renforcée. De nouveaux espaces ont par ailleurs été créés.

Dans le château, plusieurs salles d’activités et des salles de réunion ont été aménagées. Il abrite également des hébergements collectifs, un café citoyen et un local pour l’Association Loisirs et Animations de Catala (ALAC).

Rappelons que le projet initial prévoyait la transformation de la halle en une salle de gymnastique avec de nouvelles annexes, des vestiaires et un local de rangement. Après une phase de concertation avec les habitants, la municipalité a décidé que cet espace serait préservé. Elle accueillera des associations de gym douces et de dance ainsi que des groupes scolaires.