Haute-Garonne : renouvellement des réseaux d’eaux, rue Pré-Vicinal à Cugnaux

L’opération de renouvellement des canalisations le long de la rue Pré-Vicinal à Cugnaux s’inscrit dans le cadre du futur axe du Linéo 11.

Dans la Haute-Garonne, le tracé de la future ligne express Linéo 11 a été acté fin novembre 2020. Longue de 11,5 kilomètres, la ligne express permettra de relier la ville de Frouzins à la zone d’activité de Basso Cambo à Toulouse, via Villeneuve-Tolosane et Cugnaux, en passant par l’avenue de Cugnaux et la voie du canal Saint-Martory. À terme, ce sont plus de 15 000 habitants, 3 000 emplois et 4 000 scolaires qui profiteront de la desserte de la future ligne dans un rayon de 400 mètres. Selon le calendrier prévisionnel du chantier, les travaux devraient être livrés en septembre 2022.

Dans le cadre du chantier de l’axe Linéo 11, une opération de réhabilitation du réseau de collecte des eaux potables a été lancée en 2021. Les travaux se poursuivent par le renouvellement des canalisations de distribution d’eau potable dans la rue du Pré-Vicinal à Cugnaux (Haute-Garonne), entre le numéro 10 et le numéro 28. Cet aménagement vise à garantir la qualité de distribution en eau potable et à éviter le risque de fuite sur le réseau d’eaux usées. Il s’inscrit dans la programmation opérationnelle et budgétaire de la Métropole.