Haute-Garonne : réhabilitation de la résidence Cunh à Cugnaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Cugnaux (Haute-Garonne), Toulouse Métropole Habitat engage la réhabilitation de la résidence Cunh.

Initialement prévu en 2019, mais retardé par les mesures sanitaires, le chantier de rénovation de la résidence Cunh de Toulouse, à Cugnaux (Haute-Garonne), a commencé. La révision du plan de financement du projet était en effet nécessaire pour l’adapter aux conditions actuelles en matière d’approvisionnement en matériaux. Cette opération de réhabilitation concerne six logements collectifs et deux locaux commerciaux.

Les travaux vont durer environ six mois. Ils devraient permettre d’améliorer la performance thermique des logements, le confort des résidents et le fonctionnement des équipements. Ainsi, la réfection des installations électriques, le remplacement des chaudières murales, la reprise de la ventilation et le remplacement des portes palières sont, entre autres, programmés. Une partie des appareillages sanitaires sera également remplacée.

Dans les parties communes, la réfection des peintures et des façades de gaines techniques ainsi que la création d’une trappe de désenfumage de la cage d’escalier sont prévues.

À l’extérieur, les travaux porteront sur le ravalement des façades et le remplacement des portes des garages. Les revêtements de voiries seront également refaits.